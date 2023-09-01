النصر في طريقه للاستغناء عن غيسلان كونان لاعب الفريق

كشف الصحفي "سانتي أونا" عن اقتراب الإيفواري غيسلان كونان من الرحيل عن صفوف النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية سابقة أن مسؤولي النصر يعملون على الاستغناء عن أحد أجانب الفريق، لتسجيل لاعب أوروبي أخير قبل نهاية فترة الانتقالات في الدوري السعودي للمحترفين.
ووفقاً لما نشره الصحفي الذي يعمل في "footmercato" فإن غيسلان كونان يقترب من الرحيل عن النصر والانتقال إلى نظيره الفيحاء خلال هذا الموسم.
وانضم غيسلان كونان البالغ من العمر 27 عامًا، إلى صفوف النصر في يوليو 2022، قادماً من إستاد ريمس الفرنسي، كما لعب سابقًا لعدة أندية مثل: فيتوريا دي غيماريش، أسيك أبيدجان .
وتعاقدت إدارة النصر، خلال الميركاتو الصيفي الجاري حتى الآن، مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيفواري سيكو فوفانا، والبرازيلي أليكس تيليس، والسنغالي ساديو ماني، البرتغالى اوتافيو، الإسبانى إيمريك لابورت .