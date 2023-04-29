"إعلاميون" يشنون هجومًا لاذعًا على "سالم الدوسري" بعد تصرُّفه المسيء في نهائي دوري أبطال آسيا

شنَّ العديد من الإعلاميين هجومًا لاذعًا على سالم الدوسري، لاعب الهلال، ومدرب الفريق، الأرجنتيني رامون دياز، بعد فشل الفريق في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب أمام أوراوا الياباني.
وتعادل الهلال أمام أوراوا بنتيجة (1/ 1) مساء أمس على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، كما حصل الدوسري على كارت أحمر بداعي المخالفة على إيواو لاعب فريق أوراوا عند الدقيقة الـ86.
الناقد الرياضي "تركي الغامدي" قال: "دياز ضيَّع المباراة على الهلال بالأسماء التي بدأ بها. فوز كان في متناول اليد. أوراوا فنيًّا كان أقل من الهلال بمراحل، ولو كان الهلال في يومه لحسمها من الذهاب".
وأضاف قائلاً: "سالم الدوسري أحرج نفسه وفريقه بتصرُّف لا يليق به. برأيي، الهلال قادر على العودة من طوكيو بالكأس متى ما سلم من شطحات دياز!".
فيما قال المحلل الرياضي "أحمد الحربي" خلال تصريحات تليفزيونية لقناة ssc: "سالم الدوسري هذا الموسم لديه تصرفات غير جيدة. الأسوأ أن تفقد الأعصاب، وتقوم بهذا التصرف".
وتابع قائلاً: "الهلال قدم مباراة سيئة بلا شك، واحدة من أسوأ المباريات التي لم تستطع فيها الوصول للخصم".
وكتب الإعلامي "فهد الروقي": "خطأ فردي تسبب بهدف أوراوا، بالرغم من عدم تقديم المستوى المأمول، لكن الهلال قادر على التعويض في (سايتاما) متى ما كان اللاعبون في مستوياتهم المعروفة".
وأشار إلى خطأ سالم الدوسري قائلاً: "خذلتَ فريقك في وقت كان في أمسِّ الحاجة لخدماتك. والهدف لا يشفع لك".