"إعلاميون" يشنون هجومًا لاذعًا على "سالم الدوسري" بعد تصرُّفه المسيء في نهائي دوري أبطال آسيا

الناقد الرياضي "تركي الغامدي" قال: "دياز ضيَّع المباراة على ‎الهلال بالأسماء التي بدأ بها. فوز كان في متناول اليد. أوراوا فنيًّا كان أقل من الهلال بمراحل، ولو كان الهلال في يومه لحسمها من الذهاب".