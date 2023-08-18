في حفل بهيج.. شاهد تتويج "تايكوندو الشباب والترجي" ببطولات موسم 2023

توج رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو، العميد شداد العمري، فرسان الموسم الرياضي 2023 الذين تربعوا على عرش أبرز البطولات، في حفل بهيج على هامش تجارب أداء دورة الألعاب السعودية في صالة وزارة الرياضة بالرياض؛ بحضور العديد من منسوبي الأندية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
وفي التفاصيل، تم تكريم أبطال كأس السوبر السعودي بعد حصول فريق الهلال على درجتي البراعم والناشئين، وفريق السلام درجة الشباب، والشباب الدرجة الأولى والفراشات والزهرات، والوحدة درجة الفتيات والسيدات.
كما جرى تتويج أبطال التفوق العام؛ حيث حصل نادي الشباب على كأس التفوق العام في منافسات السيدات، والترجي على كأس التميز العام في منافسات البومسي للمرة الثالثة، ونال فريق الشباب كأس التفوق العام للكاروقي للمرة السادسة في تاريخه .
وتم تكريم الحكمين الدوليين مفضي العنزي ونايف الغامدي، لقاء مسيرتهما الطويلة في تحكيم التايكوندو داخلياً ودولياً .