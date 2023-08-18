في حفل بهيج.. شاهد تتويج "تايكوندو الشباب والترجي" ببطولات موسم 2023

كما جرى تتويج أبطال التفوق العام؛ حيث حصل نادي الشباب على كأس التفوق العام في منافسات السيدات، والترجي على كأس التميز العام في منافسات البومسي للمرة الثالثة، ونال فريق الشباب كأس التفوق العام للكاروقي للمرة السادسة في تاريخه .