بعد استقالة مدربها.. بلجيكا تخطط لخطف مدرب المنتخب السعودي

غرّد عددٌ من الإعلاميين الرياضيين البلجيكيين عبر حساباتهم في تويتر، إن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد؛ ينتهي عقده في ٢٠٢٧ مع المنتخب السعودي، إلا أنه أحد أبرز الأسماء التي تمّ طرحها داخل الاتحاد البلجيكي لقيادة المنتخب الوطني في الفترة المقبلة.