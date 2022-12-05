بعد استقالة مدربها.. بلجيكا تخطط لخطف مدرب المنتخب السعودي

طرح المسؤولون في الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، اسم مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد؛ ضمن الأسماء المرشحة لتولي تدريب المنتخب البلجيكي الذي خرج مبكراً من منافسات كأس العالم ٢٠٢٢.
وأعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم في الثاني من ديسمبر، استقالة روبيرتو مارتينيز من منصب المدير الفني للمنتخب الوطني.
غرّد عددٌ من الإعلاميين الرياضيين البلجيكيين عبر حساباتهم في تويتر، إن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد؛ ينتهي عقده في ٢٠٢٧ مع المنتخب السعودي، إلا أنه أحد أبرز الأسماء التي تمّ طرحها داخل الاتحاد البلجيكي لقيادة المنتخب الوطني في الفترة المقبلة.
ولفت هيرفي رينارد؛ الأنظار في كأس العالم بعد الأداء الكبير والمميّز الذي قدّمه المنتخب السعودي في كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر.