فتح المدرجات لجماهير الأخضر في مواجهة البحرين بشرط الحصول على التذكرة من "ويبوك"

وتأتي هذه المبادرة تقديرًا من الاتحاد السعودي لكرة القدم لدور الجماهير في الدعم والمساندة للاعبي المنتخب الوطني في المباراة التي تقام ضمن الجولة الرابعة من المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والدور الكبير الذي قدموه في مباراة المنتخب أمام اليابان.