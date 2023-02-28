ناشئو أخضر اليد يحققون اللقب العربي للمرة الثالثة تاريخيًا

حقق المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين لقب البطولة العربية لمنتخبات الناشئين الحادية عشرة (مواليد 2004)، للمرة الثالثة في تاريخه، عقب انتصاره على المنتخب التونسي في المباراة النهائية بنتيجة (27-24)، والتي جمعتهما اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023م على صالة الأميرة سمية بمملكة الأردن، في ختام منافسات البطولة التي استمرت لمدة ثمانية أيام.
وتأخر أخضر الناشئين في الشوط الأول بفارق أربعة أهداف بنتيجة (10-14)، وفي شوط المواجهة الثاني كان للاعبي الأخضر كلمة الحسم، حيث تمكنوا من قلب الطاولة والتقدم بالنتيجة، إلى أن أنهوا اللقاء بضم البطولة بجوار سابقتيها عامي 1983م و2013م، ليتساوى مع المنتخب التونسي في السجل الذهبي للبطولة كاكثر المنتخبات تحقيقًا للقب.
وحصل حارس المنتخب السعودي جواد آل عباس على جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية أمام تونس، فيما حصل لاعب الأخضر حسين فريج على جائزة أفضل جناح أيمن بالبطولة، وحصل زميله اللاعب أحمد آل سعيد على جائزة أفضل باك أيسر بالبطولة.