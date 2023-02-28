ناشئو أخضر اليد يحققون اللقب العربي للمرة الثالثة تاريخيًا

وتأخر أخضر الناشئين في الشوط الأول بفارق أربعة أهداف بنتيجة (10-14)، وفي شوط المواجهة الثاني كان للاعبي الأخضر كلمة الحسم، حيث تمكنوا من قلب الطاولة والتقدم بالنتيجة، إلى أن أنهوا اللقاء بضم البطولة بجوار سابقتيها عامي 1983م و2013م، ليتساوى مع المنتخب التونسي في السجل الذهبي للبطولة كاكثر المنتخبات تحقيقًا للقب.