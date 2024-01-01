"غاليتي": "الاتحاد" يقرر رحيل "غروهي" وتسجيل "جوتا" بالموسم الجديد

كشف الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" عن حسم إدارة الاتحاد قرارها في مستقبل حارس الفريق، البرازيلي مارسيلو غروهي، والبرتغالي جواو فيليبى "جوتا".
وأفاد الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت" بأن مسؤولي "الاتحاد" أبلغوا حارس المرمى مارسيلو غروهي الذي دخل الفترة الحرة من عقده مع بداية فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بأنه خارج خططهم.
وشدد الصحفي بحسابه الشخصى عبر منصة "إكس" على أنه سيقوم الطرفان بمناقشة تفاصيل إنهاء عقده في الأيام المقبلة، وذلك لتسجيل البرتغالي "جوتا" بقائمة أجانب الاتحاد للموسم الجديد.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن الأرجنتيني مارسيلو غالاردو، مدرب الاتحاد قد يرغب في استمرار جوتا الذي تم استبعاده الموسم الماضي؛ لاكتفاء عدد أجانب الفريق، وعدم الاستغناء عن خدماته.
ويحتل الاتحاد المركز السابع في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة وبفارق 25 نقطة عن الهلال المتصدر.