بعنوان "السمفونية".. هيئة الإذاعة والتلفزيون تقدم أول فيلم وثائقي عن الرؤية العالمية للدوري السعودي

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون، تقديم أول فيلم وثائقي عن الرؤية العالمية للدوري السعودي بعنوان "السمفونية"، وذلك في إطار مواكبة الحراك الرياضي ومرحلة التحولات التي تشهدها المملكة.
وأوضح رئيس الهيئة محمد بن فهد الحارثي أن الفلم سيروي قصة الحراك الرياضي للدوري السعودي من رؤية عالمية، مستعرضاً ردود الفعل من مختلف البلدان والقارات، مما يؤكد على مكانة الرياضة السعودية على الصعيد الدولي.
وأكد أن الفلم سيعرض على شاشة الرياضية السعودية، وعلى منصات إقليمية وعالمية بلغات مختلفة، ليبرز التطور الرياضي في المملكة تحت ظل القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن تقديم الفيلم يأتي ضمن جهود هيئة الإذاعة والتلفزيون المستمرة لتعزيز الحضور الإعلامي للرياضة السعودية وتسليط الضوء على مختلف إنجازاتها وتطوراتها على الساحة المحلية والدولية.