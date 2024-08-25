بعنوان "السمفونية".. هيئة الإذاعة والتلفزيون تقدم أول فيلم وثائقي عن الرؤية العالمية للدوري السعودي

وأكد أن الفلم سيعرض على شاشة الرياضية السعودية، وعلى منصات إقليمية وعالمية بلغات مختلفة، ليبرز التطور الرياضي في المملكة تحت ظل القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن تقديم الفيلم يأتي ضمن جهود هيئة الإذاعة والتلفزيون المستمرة لتعزيز الحضور الإعلامي للرياضة السعودية وتسليط الضوء على مختلف إنجازاتها وتطوراتها على الساحة المحلية والدولية.