الاتحاد يستعيد خدمات "الغامدي" ويكمل جاهزيته لعبور محطة الخليج

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مساء اليوم الأربعاء، تحضيراته الميدانية؛ استعداداً لمواجهة الخليج، ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
بدأ المران بتدريبات متنوعة باستخدام الكرة، طبق خلاله المدير الفني " غاياردو" عدداً من الجمل التكتيكية والفنية، قبل أن يختتم المدرب الأرجنتيني المران بمناورة على جزء من الملعب، شرح فيها النهج التكتيكي الذي يود انتهاجه في المباراة.
وشهدت التدريبات مشاركة الثنائي سلطان الفرحان وأحمد الغامدي، بعد العودة من الإصابة.
وفور نهاية الحصة التدريبية توجهت بعثة الفريق إلى المطار تأهباً للسفر إلى المنطقة الشرقية، وضمت البعثة كلاً من فيصل الغامدي الذي أصر على المغادرة مع الفريق إلى الدمام حيث سيخضع غداً لفحص طبي وعلى ضوئه سيتحدد القرار النهائي بشأن مشاركته في لقاء الخليج من عدمه، والمحترفين الأجانب "كانتي " والبرتغالي جوتا، إضافة إلى المهاجم طلال حاجي.
الجدير بالذكر أن الاتحاد يحتل المركز الخامس برصيد 50 نقطة، بينما يأتي الخليج في المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة.