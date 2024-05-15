الاتحاد يستعيد خدمات "الغامدي" ويكمل جاهزيته لعبور محطة الخليج

وفور نهاية الحصة التدريبية توجهت بعثة الفريق إلى المطار تأهباً للسفر إلى المنطقة الشرقية، وضمت البعثة كلاً من فيصل الغامدي الذي أصر على المغادرة مع الفريق إلى الدمام حيث سيخضع غداً لفحص طبي وعلى ضوئه سيتحدد القرار النهائي بشأن مشاركته في لقاء الخليج من عدمه، والمحترفين الأجانب "كانتي " والبرتغالي جوتا، إضافة إلى المهاجم طلال حاجي.