"لويس كاسترو": أعيش أوقاتًا رائعة مع النصر والفريق يحقق نتائج جيدة

وأضاف لويس كاسترو: "حتى أنني لست ذلك الشخص.. طوال مسيرتي المهنية كمدرب، كنت أعرف دائمًا ما هي التزاماتي اليومية، أعرف تمامًا ما يعنيه أن تكون قائدًا لفريق مثل كريستيانو، لأنني كنت أيضًا قائدًا لسنوات عديدة في الفِرَق التي لعبت لها. كريستيانو يؤدي دور القائد بشكل جيد للغاية".