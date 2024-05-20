الاتحاد يعلن رحيل "رومارينيو" و"غروهي".. ويطرح تذاكر مباراة الوداع

أعلن نادي الاتحاد رسميًا اليوم الاثنين رحيل اثنين من نجوم الفريق الكروي الأول في نهاية الموسم الجاري.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" صورة للثنائي البرازيلي رومارينيو والحارس مارسيلو غروهي وعلق عليها "ليلة الوداع.. شكرًا لكم.. ستبقون في الذاكرة".
وستكون مواجهة الفريق مع ضمك والتي يحتضنها ملعب الأمير عبدالله الفيصل ، الخميس المقبل ، ضمن مباريات الجولة 33 من دوري روشن السعودي للمحترفين المباراة الأخيرة للاعبين على أرض الفريق.
وطرحت إدارة النادي تذاكر المواجهة أمام الجماهير لكي يتسنى لها توديع الثنائي البرازيلي رومارينيو وغروهي حيث شهدت إقبالاً شديدًا بعد طرحها مباشرة.
ويُذكر أن رومارينيو خاض مع الفريق هذا الموسم 42 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 8 أهداف وصنع 5 أخرى.
فيما شارك الحارس غروهي مع الاتحاد في 19 مباراة بجميع المسابقات، استقبل خلالها 18 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات.