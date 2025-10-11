طرح تذاكر بطولة السوبر الإيطالي في الرياض.. الأسعار تبدأ من 70 ريالًا

أعلنت وزارة الرياضة، اليوم السبت، طرح تذاكر الدفعة الأولى من بطولة السوبر الإيطالي، التي تستضيفها مدينة الرياض خلال الفترة من 18 إلى 22 ديسمبر 2025م، بمشاركة أربعة أندية هي: نابولي حامل لقب الدوري، وإنتر ميلان الوصيف، وبولونيا بطل الكأس، وميلان وصيفه.
وأوضحت الوزارة أن البطولة ستقام على ملعب الأول بارك، مشيرةً إلى أن أسعار التذاكر تتوافر بعدة فئات تبدأ من 70 ريالًا سعوديًا، عبر منصة ويبوك.
وتجمع أولى مباريات نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي بين نابولي حامل لقب الدوري وميلان وصيف بطل الكأس، يوم 18 ديسمبر المقبل، فيما يلتقي بولونيا بطل الكأس مع إنتر ميلان وصيف الدوري يوم 19 ديسمبر، على أن تُقام المباراة النهائية في الـ22 من الشهر ذاته.
وتستضيف المملكة البطولة للمرة الخامسة، حيث أُقيمت النسخة الأولى على أراضيها عام 2018م في جدة، وتوّج حينها يوفنتوس باللقب بعد فوزه على إي سي ميلان. وفي النسخة الثانية بالرياض عام 2019م، حقق لاتسيو اللقب بفوزه على يوفنتوس. أما النسخة الثالثة فكانت عام 2022م وشهدت تتويج إنتر ميلان بعد فوزه على ميلان، فيما جاءت النسخة الأخيرة مطلع عام 2025م، وتُوّج فيها ميلان باللقب على حساب إنتر ميلان.
وتأتي استضافة المملكة لمنافسات كأس السوبر الإيطالي للمرة الخامسة امتدادًا لسلسلة النجاحات التي حققها القطاع الرياضي في احتضان وتنظيم الفعاليات القارية والدولية الكبرى، ضمن برنامج جودة الحياة، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى جعل المملكة وجهةً عالمية للرياضة والرياضيين.