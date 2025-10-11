طرح تذاكر بطولة السوبر الإيطالي في الرياض.. الأسعار تبدأ من 70 ريالًا

وتستضيف المملكة البطولة للمرة الخامسة، حيث أُقيمت النسخة الأولى على أراضيها عام 2018م في جدة، وتوّج حينها يوفنتوس باللقب بعد فوزه على إي سي ميلان. وفي النسخة الثانية بالرياض عام 2019م، حقق لاتسيو اللقب بفوزه على يوفنتوس. أما النسخة الثالثة فكانت عام 2022م وشهدت تتويج إنتر ميلان بعد فوزه على ميلان، فيما جاءت النسخة الأخيرة مطلع عام 2025م، وتُوّج فيها ميلان باللقب على حساب إنتر ميلان.