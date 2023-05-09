"السيتي" لم يتذوّق طعم الخسارة في دوري الأبطال.. هل يفعلها "الريال"؟

يسعى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، إلى معادلة رقم جاره وغريمه مانشستر يونايتد، الوحيد المتوج بدوري الأبطال والبريميرليج وكأس إنجلترا في موسم 1998ـ1999، عندما يحلُّ اليوم ضيفًا على ريال مدريد الإسباني في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الثالث بينهما، في مواجهة ثأرية، يعول فيها على هدّافه النرويجي المتألّق إرلينج هالاند، الذي سجّل 51 هدفًا الموسم الجاري في كل المسابقات.
وسيضمن "السيتي" لقب البريميرليج للمرة الثالثة تواليًا والخامسة في ستة مواسم، في حال فوزه ثلاث مرات في آخر أربع مباريات.
كما سيخوض الفريق نهائي الكأس أمام جاره فريق الشياطين الحمر، في الثالث من يونيو المقبل.
وتاريخيًّا التقى الفريقان 8 مرات في دوري الأبطال، فاز كلٌّ منهما 3 مرات، وتعادلا مرتين. وهذه هي المرة الثالثة التي يلتقيان فيها في هذا الدور، وكانت المواجهة الأولى في 2015ـ2016، وذهبت لصالح الريال "0ـ0، و1ـ0". ويُعدُّ السيتي الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة في دوري الأبطال الموسم الجاري.