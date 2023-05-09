"السيتي" لم يتذوّق طعم الخسارة في دوري الأبطال.. هل يفعلها "الريال"؟

يسعى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، إلى معادلة رقم جاره وغريمه مانشستر يونايتد، الوحيد المتوج بدوري الأبطال والبريميرليج وكأس إنجلترا في موسم 1998ـ1999، عندما يحلُّ اليوم ضيفًا على ريال مدريد الإسباني في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الثالث بينهما، في مواجهة ثأرية، يعول فيها على هدّافه النرويجي المتألّق إرلينج هالاند، الذي سجّل 51 هدفًا الموسم الجاري في كل المسابقات.