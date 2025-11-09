ماذا قالت الصحف العالمية عن خسارة الاتحاد بالديربي أمام الأهلي؟

وكتبت صحيفة "fennec football" الفرنسية: "رياض محرز يكسر صمته، ارتقى ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد إلى مستوى التوقعات نهاية هذا الأسبوع، من حيث الحماس والإثارة، فقد قام رياض محرز بتحقيق فوز ثمين لفريقه بهدف حاسم، منهيًا صيامه عن التهديف منذ فترة".