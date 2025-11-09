ماذا قالت الصحف العالمية عن خسارة الاتحاد بالديربي أمام الأهلي؟

تفاعلت صحف ومواقع رياضية عالمية بشكل كبير مع فوز الأهلي مساء أمس على الاتحاد في ديربي جدة المثير، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
ونجح فريق الأهلي مساء أمس السبت في تحقيق فوز صعب على الاتحاد بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما بمنافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي على ملعب الإنماء.
وقالت صحيفة "maisfutebol": "الأهلي يفوز بالديربي ويعمق أزمة الاتحاد تحت قيادة كونسيساو، حيث كان هدف رياض محرز بمثابة استثناء في مباراة غير مثيرة للاهتمام إلى حد ما".
وقامت صحيفة "Ojogo" بالتعليق على الصفقة قائلة: "الاتحاد يخسر وسيرجيو كونسيساو يواصل مسلسل عدم الفوز في الدوري. جدة، خسر بطل السعودية أمام الأهلي، ليتراجع بشكل أكبر خلف متصدر الدوري النصر، الذي يضم خورخي جيسوس وكريستيانو رونالدو وجواو فيليكس".
وكتبت صحيفة "fennec football" الفرنسية: "رياض محرز يكسر صمته، ارتقى ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد إلى مستوى التوقعات نهاية هذا الأسبوع، من حيث الحماس والإثارة، فقد قام رياض محرز بتحقيق فوز ثمين لفريقه بهدف حاسم، منهيًا صيامه عن التهديف منذ فترة".
وقالت صحيفة "ABola": "هزيمة أخرى للاتحاد، وبات حامل اللقب متأخرًا بفارق 13 نقطة عن المتصدر، لم تكن بداية سيرجيو كونسيساو مع الاتحاد سهلة، على الأقل في الدوري السعودي، إذ فاز المدرب البرتغالي بجميع مبارياته الثلاث في البطولات الأخرى".
وأضافت: "أمس السبت، هُزم حامل اللقب، بتشكيلته الأساسية المكونة من دانيلو بيريرا وروجر فرنانديز، على أرضه أمام الأهلي، ليبتعد بشكل متزايد عن الصدارة التي يملكها النصر".