"سيموني إنزاغي" يكشف عن رأيه الشخصي تجاه سالم الدوسري وكنو ومدرب الفتح!

أبدى مدرب الهلال سيموني إنزاغي رضاه عن الفوز الصعب الذي حققه فريقه أمام الفتح مساء أمس السبت، مرجعًا صعوبة المواجهة إلى فترة التوقف وقوة المنافس، وذلك خلال حديثه لقنوات “ثمانية” في المؤتمر الصحفي عقب المباراة.
وقال إنزاغي: “المباراة كانت معقدة، وفترة التوقف كان لها تأثير واضح، إضافة إلى قوة الفتح.”
وأشاد بمتوسط الميدان محمد كنو قائلاً: “قدّم مباراة كبيرة وبذل مجهودًا هائلاً. صحيح أنه ارتكب بعض الأخطاء في التمرير،لكنه لم يدخر أي جهد وساعد الفريق كثيرًا.”
كما أثنى على دور سالم الدوسري في العودة بالنتيجة، مضيفًا: “سالم ساهم في التعادل بعد حصوله على ركلة الجزاء التيمنحتنا التقدم في مباراة صعبة جاءت مباشرة بعد العودة من التوقف. واجهنا الشيء نفسه في مباراة القادسية، ثم قدمنا أداءًقويًا أمام الاتفاق.”
واختتم إنزاغي حديثه قائلاً:
“بالطبع كان بإمكاننا الظهور بشكل أفضل أمام الفتح، لكنني أدرك أننا نواجه فريقًا منظمًا ويملك مدربًا ممتازًا، لذلك نأخذ هذاالفوز المتعب بكل سرور.