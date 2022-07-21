الأخضر الشاب لكرة اليد يواجه البحرين في نصف نهائي البطولة الآسيوية

يلتقي المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب، يوم غد الجمعة، مع نظيره المنتخب البحريني، عند تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية الـ17 لمنتخبات الشباب المؤهلة لبطولة العالم "المانيا - اليونان 2023م"، والمقامة منافساتها على صالة مدينة خليفة الرياضية بالعاصمة البحرينية "المنامة".
وعبر الأخضر الشاب إلى الدور نصف النهائي بعد وصافته للمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، إثر فوزه على منتخبي إيران وكوريا، فيما تأهل المنتخب البحريني بعد تصدره ترتيب المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، بعدما ضمن المنتخبان التأهل إلى بطولة العالم برفقة منتخبي الكويت واليابان؛ إذ تمتلك القارة الآسيوية أربعة مقاعد في فئة الشباب.
وضمن الاستعداد لمواجهة نصف النهائي، فرض الجهاز الفني للأخضر بقيادة المدرب الوطني فاضل آل سعيد ومساعده موسى هزاع، اليوم الخميس؛ حصتين تدريبيتين؛ الأولى عبارة عن حصة فيديو تخللت مقتطفات للمواجهات السابقة في دور المجموعات، وشرح السلبيات والإيجابيات فيها، فيما اشتملت الحصة الثانية على بعض الخطط التكتيكية في الجانبين الدفاعي والهجومي.