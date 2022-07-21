الأخضر الشاب لكرة اليد يواجه البحرين في نصف نهائي البطولة الآسيوية

وعبر الأخضر الشاب إلى الدور نصف النهائي بعد وصافته للمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، إثر فوزه على منتخبي إيران وكوريا، فيما تأهل المنتخب البحريني بعد تصدره ترتيب المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، بعدما ضمن المنتخبان التأهل إلى بطولة العالم برفقة منتخبي الكويت واليابان؛ إذ تمتلك القارة الآسيوية أربعة مقاعد في فئة الشباب.