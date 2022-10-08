"العليان" يتوج ابن الفحل "رولرشيب" بطلاً ''للكأس الملكي السعودي'' في طوكيو

توج الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل أمين عام هيئة الفروسية مروان العليان، على ميدان طوكيو باليابان اليوم، ابن الفحل رولرشيب، العائد ملكيته إلى شركة ثري اتش ريسنج اليابانية، بطلاً للسباق السنوي الكبير على جائزة ''الكأس الملكي السعودي'' الفئة الثالثة، وامتطى صهوته الخيال كازيو يوكوياما، وأشرف على تدريبه Naosuke Sugai.