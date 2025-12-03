توزيع تذاكر مجانية لجماهير الأخضر لحضور مواجهة جزر القمر في كأس العرب

قامت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بتوزيع تذاكر مجانية للجماهير الراغبة في حضور مواجهة الأخضر أمام نظيره جزر القمر، المقررة الجمعة المقبلة، ضمن دور المجموعات من بطولة كأس العرب 2025.