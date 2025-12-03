توزيع تذاكر مجانية لجماهير الأخضر لحضور مواجهة جزر القمر في كأس العرب

قامت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بتوزيع تذاكر مجانية للجماهير الراغبة في حضور مواجهة الأخضر أمام نظيره جزر القمر، المقررة الجمعة المقبلة، ضمن دور المجموعات من بطولة كأس العرب 2025.
وأوضح الحساب الرسمي لمجلس جمهور المنتخب السعودي عبر منصة "إكس"، أن التذاكر تم توزيعها في أحد الفنادق بالعاصمة الدوحة.
ويُلاقي الأخضر نظيره منتخب جزر القمر، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء الجمعة، على ملعب "البيت" في الخور، أحد ملاعب مونديال قطر 2022.
يُذكر أن الأخضر كسب نظيره العُماني بهدفين مقابل هدف، أمس الثلاثاء، على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في بطولة كأس العرب 2025 قطر.