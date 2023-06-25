كوليبالي هلالي لثلاث سنوات

وانتقل بعدها عام 2014 إلى نابولي، حيث أمضى 8 مواسم، وكان ركيزة أساسية في الفريق الجنوبي الذي حقق معه لقب كأس السوبر الإيطالية في عامه الأول وكأس إيطاليا 2020.