كوليبالي هلالي لثلاث سنوات

عزز نادي الهلال صفوفه بالمدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي قادماً من تشيلسي الإنجليزي، لمدة ثلاثة مواسم.
وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر":" أنهى الهلال إجراءات التوقيع مع الدولي السنغالي "خاليدو كوليبالي" قادماً من "تشيلسي الإنجليزي".
وأضاف البيان :" مثل الهلال سعادة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الهلال غير الربحية الأستاذ "فهد بن سعد بن نافل" ، و جرت مراسم توقيع عقد انتقال الدولي السنغالي في مقر نادي الهلال ".
وتابع البيان :" يمتد عقد اللاعب "كوليبالي" لمدة ثلاثة مواسم؛ وذلك حتى نهاية موسم 2025 /2026م".
وكشفت تقارير إعلامية عن أن كوليبالي انتقل إلى الهلال مقابل نحو 24 مليون يورو، وأن عقده يمتد حتى صيف 2026.
ووصل كوليبالي (32 عاماً) إلى تشلسي صيف 2022 من نابولي الإيطالي مقابل 33 مليون جنيه إسترليني (42 مليون دولار) بعقد لمدة 4 سنوات، لكنه عانى مع الفريق اللندني الذي اكتفى بالمركز الـ12 في الدوري الممتاز.
وبدأ مسيرته الاحترافية في ميتز الفرنسي عام 2010، قبل أن ينتقل إلى غنك عام 2012 ويحقق معه في العام التالي لقب كأس بلجيكا.
وانتقل بعدها عام 2014 إلى نابولي، حيث أمضى 8 مواسم، وكان ركيزة أساسية في الفريق الجنوبي الذي حقق معه لقب كأس السوبر الإيطالية في عامه الأول وكأس إيطاليا 2020.
أما على الصعيد الدولي، فأحرز كوليبالي مع منتخب السنغال لقب كأس أمم أفريقيا 2021 على حساب مصر بركلات الترجيح، وذلك بعد أن حل وصيفًا في نسخة 2019.
وكان الهلال أعلن مساء يوم الجمعة، تعاقده مع نيفيز قائد وولفرهامبتون الإنجليزي، لمدة 3 سنوات مقابل صفقة قدرت بـ60 مليون دولار.