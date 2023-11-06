قبل مواجهة العين الآسيوية "مدرب الفيحاء": سنقاتل رغم ظروفنا الصعبة

وتابع مدرب الفيحاء خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «نعاني من ظروف صعبة بسبب الكثير من الغيابات ما بين الإصابات والإيقاف، وما يجب علينا القتالية والروح التنافسية وهذا ما يجلب الانتصار».