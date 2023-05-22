"ليوناردو جارديم" يرفض عرض "النصر" لتولي قيادة الفريق

كشف موقع "noticiasaominuto" عن رفض البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي دبي، عرض النصر المقدم له، لتولي قيادة الفريق الفنية بالموسم الجديد.
وسبق أن تلقى المدرب البرتغالي عدة عروض من أندية إماراتية وتركية وفرنسية، بالإضافة إلى عرض النصر السعودي.
وقال الموقع إن جارديم رفض عرض النصر، فقد اختار تدريب نادي الريان القطري، حيث إنه توصل إلى اتفاق مع النادي القطري لتولي قيادة الفريق لمدة موسمين.
ونجح المدرب البرتغالي في قيادة شباب الأهلي دبي للتتويج بلقب الدوري هذا الموسم بعد تصدره جدول ترتيب المسابقة، بعد غياب 7 سنوات.