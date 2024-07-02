ضمك يجدد ثقته بالمدرب الروماني كوزمين كونترا

الجدير ذكره أن ضمك أنهى الموسم الماضي تحت قيادة كوزمين كونترا في المركز العاشر ضمن منافسات دوري روشن السعودي بعد أن حصد 41 نقطة من 10 انتصارات، و11 تعادلًا، فيما خسر 13 مرة، خلال 34 جولة.