ضمك يجدد ثقته بالمدرب الروماني كوزمين كونترا

أعلنت إدارة نادي ضمك الناشط في دوري روشن السعودي للمحترفين تمديد عقد الروماني كوزمين كونترا مدرب الفريق الكروي الأول؛ نظير المستويات المميزة التي قدّمها الفريق تحت قيادته خلال الموسم الماضي.
ولم تكشف إدارة النادي عن تفاصيل العقد الجديد للمدرب الروماني؛ حيث اكتفى الحساب الرسمي للنادي عبر منصة (إكس) بنشر مقطع فيديو لأبرز لحظات المدرب مع الفريق وعلق عليه "كوزمين كونترا ضمكاوي".
وقاد المدرب الروماني الفريق في 40 مباراة حقق خلالها الفوز في 15 مباراة وتعادل في 13 وخسر 19، وأحرز 63 هدفًا، واستقبل مرماه 72، حسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.
وتعاقد نادي ضمك مع المدرب الروماني في مارس من عام 2023 ليحل مكان المدرب الكرواتي كريشمير ريزيتش.
وسبق لمدرب منتخب رومانيا السابق تدريب الاتحاد بين أغسطس 2021 وحتى يونيو 2022، ورحل بعد خسارته في السباق على لقب الدوري لمصلحة الهلال موسم 2022ـ2021.
الجدير ذكره أن ضمك أنهى الموسم الماضي تحت قيادة كوزمين كونترا في المركز العاشر ضمن منافسات دوري روشن السعودي بعد أن حصد 41 نقطة من 10 انتصارات، و11 تعادلًا، فيما خسر 13 مرة، خلال 34 جولة.