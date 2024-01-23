بعد رفض الـ20 مليون إسترليني.. "النصر" يستهدف التعاقد مع البرازيلي إيمرسون لاعب توتنهام

يبحث مسؤولو نادي النصر، تقديم عرض جديد للتعاقد مع البرازيلي إيمرسون رويال لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي وفقًا لتقارير صحفية.
وأفاد الصحفي "دان كيلباتريك" الذي يعمل في "the standard"، بأن النادي السعودي يفكر في تقديم عرض آخر للاعب البرازيلي، بعد رفض إدارة النادي الإنجليزي عرض النصر الأول الذي بلغت قيمته 20 مليون جنيه إسترليني.
وذكر "دان كيلباتريك" أن مسؤولي توتنهام هوتسبير يرفضون بيع عقد إيمرسون رويال بالميركاتو الشتوي الجاري، إلا مقابل عرض مالي كبير؛ لكن إدارة النصر لم تفقد الأمل في التعاقد معه.
ويلعب إيمرسون رويال البالغ من العمر 25 عامًا، لنادي توتنهام هوتسبير منذ 2021، قادمًا من برشلونة، ويلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2019، ولعب سابقًا لعدة أندية مثل بونتي بريتا، وأتلتيكو مينيرو، وريال بيتيس (إعارة).
ويحتل النصر وصافة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 46 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر.