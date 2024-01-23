بعد رفض الـ20 مليون إسترليني.. "النصر" يستهدف التعاقد مع البرازيلي إيمرسون لاعب توتنهام

ويلعب إيمرسون رويال البالغ من العمر 25 عامًا، لنادي توتنهام هوتسبير منذ 2021، قادمًا من برشلونة، ويلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2019، ولعب سابقًا لعدة أندية مثل بونتي بريتا، وأتلتيكو مينيرو، وريال بيتيس (إعارة).