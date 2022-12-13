بقيادة "ميسي" و"لوكا مودريتش".. تعرَّف على تشكيلة الأرجنتين وكرواتيا

كشف مدرب المنتخب الأرجنتيني "سكالوني"، ونظيره الكرواتي " زلاتكو"، عن تشكيلة المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخبَيْن مساء اليوم الثلاثاء على أرض ملعب لوسيل في نصف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022.