بقيادة "ميسي" و"لوكا مودريتش".. تعرَّف على تشكيلة الأرجنتين وكرواتيا

كشف مدرب المنتخب الأرجنتيني "سكالوني"، ونظيره الكرواتي " زلاتكو"، عن تشكيلة المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخبَيْن مساء اليوم الثلاثاء على أرض ملعب لوسيل في نصف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022.
حراسة المرمى: مارتينيز.
خط الدفاع: مولينا - أوتاميندي - روميرو - تاليافاكو.
خط الوسط: دي بول - ماك أليستر - فرنانديز - باريديس.
خط الهجوم: ميسي - ألفاريز.
حراسة المرمى: ليفاكوفتش.
خط الدفاع: يورانوفيتش - لوفرين - جفارديول - سوسا.
خط الوسط: بروزفيتش - كوفاسيتش - لوكا مودريتش.
خط الهجوم: باساليتش - كراماريتش - بيريسيتش.
ويسعى منتخب كرواتيا للوصول إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، والثانية في تاريخه. فيما يأمل منتخب الأرجنتين بلوغ النهائي للمرة الخامسة بعدما فاز باللقب في نسختَيْن.