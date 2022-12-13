رياضة

بقيادة "ميسي" و"لوكا مودريتش".. تعرَّف على تشكيلة الأرجنتين وكرواتيا

في نصف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022
بقيادة "ميسي" و"لوكا مودريتش".. تعرَّف على تشكيلة الأرجنتين وكرواتيا
أحمد سرور
أحمد سرور

كشف مدرب المنتخب الأرجنتيني "سكالوني"، ونظيره الكرواتي " زلاتكو"، عن تشكيلة المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخبَيْن مساء اليوم الثلاثاء على أرض ملعب لوسيل في نصف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022.

تشكيلة الأرجنتين:

حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: مولينا - أوتاميندي - روميرو - تاليافاكو.

خط الوسط: دي بول - ماك أليستر - فرنانديز - باريديس.

خط الهجوم: ميسي - ألفاريز.

تشكيلة كرواتيا:

حراسة المرمى: ليفاكوفتش.

خط الدفاع: يورانوفيتش - لوفرين - جفارديول - سوسا.

خط الوسط: بروزفيتش - كوفاسيتش - لوكا مودريتش.

خط الهجوم: باساليتش - كراماريتش - بيريسيتش.

ويسعى منتخب كرواتيا للوصول إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، والثانية في تاريخه. فيما يأمل منتخب الأرجنتين بلوغ النهائي للمرة الخامسة بعدما فاز باللقب في نسختَيْن.

منتخب الأرجنتين
منتخب كرواتيا
كأس العالم FIFA قطر 2022

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