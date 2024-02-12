تمثيل المنتخب واجب وطني لا تهاون فيه.. و"المتخاذلون" يستحقون العقاب

تحرص السعودية على التمثيل المشرف بشكل يليق بمكانتها بين دول العالم على المستوى الحضاري والثقافي والاجتماعي والاقتصادي والديني والسياسي، في سائر المجالات، وتؤكد قرارات لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الأخيرة، بإيقاف وتغريم عددٍ من لاعبي كرة القدم، أهمية ذلك.

تؤكد القرارات التي أخذت وقتها القانوني بعد تشكيل لجان المراجعة أن تمثيل المنتخب واجب وطني قبل كل شيء وأن التخاذل في ذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وهذا ما حصل مع اللاعبين الستة المتخاذلين.

وأصدرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا بإيقاف وتغريم ستة من لاعبي كرة القدم؛ إثر ثبوت عدم رغبتهم في الانضمام لمعسكر المنتخب والانضمام إلى المنتخب مع بلادهم ببطولة كأس آسيا، جاء ذلك بناءً على كل من المواد الآتية: "الفقرة الأولى والثانية والثالثة من المادة 10- والفقرة الأولى والخامسة من لائحة الاحتراف".

وجاءت قرارات لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالسعودية بـ"إيقاف اللاعب نواف العقيدي خمسة أشهر وتغريمه مبلغًا ماليًا قدره 300 ألف ريال؛ لتجاوزه اللائحة وإرساله رسالة غير أخلاقية تضمنت رغبته في مغادرة معسكر المنتخب، كما أوقفت كلاً من اللاعب محمد مروان وخالد الغنام وعلي هزازي، لمدة شهر كامل وتغريم كل منهم مبلغًا ماليًا قدره 200 ألف ريال؛ لطلبهم مغادرة معسكر المنتخب، عقب إعلان القائمة النهائية للمنتخب على الرغم من وجود فرصة أخيرة لانضمامهم".

كما قررت اللجنة تغريم اللاعب سلطان الغنام، بمبلغ قدره 200 ألف ريال؛ لطلبه الإعفاء من الانضمام لمعسكر المنتخب قبيل كأس آسيا، وتغريم اللاعب سلمان الفرج بمبلغ 100 ألف ريال، عقب ثبوت عدم رغبته بالانضمام للمنتخب وقوله:"ما كنت أبي انضم"، وذلك فور وصوله إلى مطار الرياض الدولي.

وقالت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالسعودية في بيان لها إنه قد تقرر إيقاف نواف العقيدي لمدة خمسة أشهر، وفرض غرامة مالية على حارس النصر 300 ألف ريال، بعد ثبوت إرساله رسالة عبر تطبيق WhatsApp للمجموعة التنسيقية الخاصة بلاعبي المنتخب السعودي متضمنة الإساءة للإداريين بالمنتخب.

وفي سياق متصل، أبلغ اللاعب نواف العقيدي، مدرب الحراس في المنتخب ماسيمو باتارا في منتصف الشهر الماضي، أنه علم بأنه سوف يكون الحارس الثالث في المنتخب وأن هذا الأمر لا يتقبله، وعلى الرغم من نفي مدرب الحراس ترتيب المدير الفني للمنتخب حتى وقتها إلا أن "العقيدي" لم يناسبه الرد وظل عند رأيه وإرادته المغادرة، وعلى الفور تم استبعاده من قائمة المنتخب المشاركة في كأس آسيا 2023 بقطر.