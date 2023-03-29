لثلاثة من مدربي أكاديمية مهد.. فترة تعايُش مع "جوزيه مورينهو"

أعلنت أكاديمية مهد الرياضية السعودية انضمام 3 مدربين وطنيين إلى نادي روما الإيطالي؛ وذلك لخوض فترة معايشة مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينهو.
وغادر الثلاثي (فهد الحبيب وإبراهيم السقياني ووليد المطيري)، مُدرِّبو أكاديمية مهد الرياضية، إلى نادي روما الإيطالي؛ وذلك لخوض فترة معايشة مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينهو لمدة 4 أيام، بإشراف رئيس أكاديمية مهد الرياضية عبدالله بن فيصل حماد.
وتسعى الأكاديمية من هذه الخطوة إلى تأهيل وتطوير قدرات المدربين الشباب، من خلال المعايشة مع أفضل مدربي العالم؛ لينعكس ذلك على عملهم في الأكاديمية؛ بما يعزز من طرق اكتشاف المواهب؛ وينعكس إيجابًا على مسيرتهم التدريبية.
ويحمل المدربون الثلاثة الرخصة التدريبية (B) المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.