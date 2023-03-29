لثلاثة من مدربي أكاديمية مهد.. فترة تعايُش مع "جوزيه مورينهو"

وتسعى الأكاديمية من هذه الخطوة إلى تأهيل وتطوير قدرات المدربين الشباب، من خلال المعايشة مع أفضل مدربي العالم؛ لينعكس ذلك على عملهم في الأكاديمية؛ بما يعزز من طرق اكتشاف المواهب؛ وينعكس إيجابًا على مسيرتهم التدريبية.