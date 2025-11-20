رياضة

المنتخب السعودي يُعلن قائمته الرسمية لكأس العرب 2025 في قطر بمشاركة 23 لاعبًا

تم النشر في

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إيرڤي رينارد، اليوم الخميس، قائمة الأخضر المشاركة في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™، والمقرر إقامتها خلال الفترة من الأول إلى الثامن عشر من شهر ديسمبر المقبل في دولة قطر.

قائمة الأخضر

ضمّت القائمة (23) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي:

نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، راغد نجار، نواف بوشل، محمد سليمان، جهاد ذكري، حسان التمبكتي، عبدالإله العمري، وليد الأحمد، علي مجرشي، محمد أبو الشامات، أيمن يحيى، ناصر الدوسري، عبدالله الخيبري، محمد كنو، مراد الهوساوي، مصعب الجوير، سالم الدوسري، عبدالرحمن العبود، صالح أبو الشامات، عبدالله الحمدان، صالح الشهري، فراس البريكان.

مجموعة المنتخب السعودي

يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، إلى جانب منتخبات المغرب، والفائز من مباراة عُمان والصومال، والفائز من مباراة جزر القمر واليمن.

المنتخب السعودي
المنتخب السعودي الأول لكرة القدم
بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025

