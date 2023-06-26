اليابان تبلغ نصف نهائي كأس آسيا للناشئين

تأهّل منتخب اليابان إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على أستراليا 3-1 يوم الاثنين على ستاد باثوم ثاني، ضمن ربع نهائي كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2023 في تايلاند.