المغرب يتأهل لنهائي كأس العرب بثلاثية الإمارات

تأهل المنتخب المغربي إلى نهائي بطولة كأس العرب قطر 2025 عقب تغلبه على نظيره الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد، اليوم الاثنين، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب خليفة الدولي في أولى مباريات دور نصف النهائي للبطولة.
تقدّم المنتخب المغربي بهدف حمل توقيع كريم البركاوي بعد ضربة رأس وضعها في الزاوية اليمنى للحارس حمد المقبالي، وذلك في الدقيقة 28 من مجريات اللقاء.
وضاعف أشرف المهديوي تقدم المغرب بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 83، بعد تمريرة رائعة من عبدالرزاق حمدالله.
وأطلق عبدالرزاق حمدالله رصاصة الرحمة في شباك الإمارات بإحرازه ثالث الأهداف في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
ويُعد هذا بلوغًا ثانيًا للمغرب لنهائي البطولة، بعدما حصد اللقب للمرة الأولى في نسخة 2012 التي جرت بالسعودية، عندما تغلّب على نظيره الليبي بركلات الترجيح (3-1) عقب انتهاء المباراة بالتعادل بهدف لمثله.
وسيقابل المنتخب المغربي في المباراة النهائية لبطولة كأس العرب 2025 الفائز من مباراة المنتخب السعودي ونظيره الأردني، والتي ستُقام في وقت لاحق من مساء اليوم.