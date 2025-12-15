المغرب يتأهل لنهائي كأس العرب بثلاثية الإمارات

تأهل المنتخب المغربي إلى نهائي بطولة كأس العرب قطر 2025 عقب تغلبه على نظيره الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد، اليوم الاثنين، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب خليفة الدولي في أولى مباريات دور نصف النهائي للبطولة.