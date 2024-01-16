"الاتفاق" ينافس "ريال بيتيس" على التعاقد مع مدافع تشيلسي

وأشارت ذات الصحيفة إلى أن العرض الذي قدّمه مسؤولو النادي السعودي لكل من تشيلسي ومالانغ سار؛ يتفوق بكثير على ذلك الذي يقدمه بيتيس، مشددة على أنه إذا لم تحدث أي مشاكل في المفاوضات؛ فسينضم قلب الدفاع الفرنسي إلى موسى ديمبيلي وجوردان هندرسون.