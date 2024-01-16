"الاتفاق" ينافس "ريال بيتيس" على التعاقد مع مدافع تشيلسي

دخل مسؤولو نادي الاتفاق في منافسة مع ريال بيتيس الإسباني للتعاقد مع الفرنسي مالانغ سار، مدافع تشيلسي الإنجليزي في سوق الانتقالات الشتوي الجاري.
وبحسب ما نشرته صحيفة "todofichajes"؛ فإن الاتفاق أحبط محاولات ريال بيتيس، بعد إبداء رغبته في الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي، الذي كان يعد هدفًا للنادي الإسباني.
وذكرت الصحيفة أن مفاوضات تشيلسي مع ريال بيتيس لم تكتمل، خاصة بعد دخول الاتفاق على خط المفاوضات في الآونة الأخيرة، والذي كان سببًا في تغيير قرار مسؤولي النادي الإنجليزي.
وأشارت ذات الصحيفة إلى أن العرض الذي قدّمه مسؤولو النادي السعودي لكل من تشيلسي ومالانغ سار؛ يتفوق بكثير على ذلك الذي يقدمه بيتيس، مشددة على أنه إذا لم تحدث أي مشاكل في المفاوضات؛ فسينضم قلب الدفاع الفرنسي إلى موسى ديمبيلي وجوردان هندرسون.
وانضم مالانغ سار البالغ من العمر 24 عامًا، لصفوف تشيلسي الإنجليزي في أغسطس 2020، وخلال هذه الفترة أعير لكل من بورتو، موناكو، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 4 ملايين يورو؛ بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.