الحكم السعودي عبدالله الشهري يشارك في إدارة مباراة الجزائر والإمارات

وتُقام المواجهة المرتقبة مساء اليوم الجمعة 12 ديسمبر، على ملعب “البيت” في مدينة الخور القطرية، ضمن دور الثمانية للبطولة.

وسيتولى الشهري مهام حكم الفيديو المساعد (VAR)، ضمن طاقم تحكيمي دولي يقوده الأردني أدهم مخادمة حكمًا للساحة، ويعاونه كل من مواطنيه محمد الخلف حكمًا مساعدًا أول، وأحمد الرويلي حكمًا مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى الأمريكي ألين تشابمن مهام حكم تقنية الفيديو.

وكان منتخب الجزائر قد تأهل إلى هذا الدور بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، فيما جاء تأهل منتخب الإمارات بعد حلوله ثانيًا في المجموعة الثالثة بـ 4 نقاط.