قبل 3 ساعات من المباراة المرتقبة بين الأخضر وإندونيسيا.. أمطار غزيرة على العاصمة جاكرتا

قبل 3 ساعات من المباراة المرتقبة بين الأخضر ومنتخب إندونيسيا في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، ما زالت الأمطار تهبط بغزارة على العاصمة جاكرتا التي تحتضن ملعب المباراة.
ويخوض المنتخب السعودي مواجهة غاية في الأهمية عندما يتقابل خارج ملعبه مع إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، الساعة الثالثة عصرًا على استاد غيلورا بونغ كارنو في جاكرتا، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثالثة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية، في الطريق إلى كأس العالم 2026.
وتحظى مواجهة اليوم بأهمية خاصة للأخضر؛ فالفوز سيعزز من حظوظه بخطف إحدى بطاقتي التأهل المباشر إذا ما أراد الوصول إلى مونديال 2026 مباشرة دون الدخول في حسابات خوض مباريات الملحق العالمي.
وبحسب أنظمة الاتحاد الآسيوي؛ يتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرةً إلى نهائيات كأس العالم 2026؛ في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس في بطاقتين إلى كأس العالم، وبطاقة إلى الملحق العالمي.
وتتصدر اليابان ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، مقابل 6 نقاط لكل من أستراليا والسعودية والصين، و5 للبحرين، و3 لإندونيسيا.