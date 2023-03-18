منتخب أوزبكستان يتوج بلقب كأس آسيا للشباب

توج منتخب أوزبكستان المضيف بلقب كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً لكرة القدم، بعدما تغلب على العراق بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت يوم السبت على ملعب بونيودكور في طشقند.
وسجل عمر علي رحمانوللاييف هدف الفوز الثمين لصالح المنتخب الأوزبكي عبر ضربة جزاء في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.
وبهذا نجح المنتخب الأوزبكي في إحراز اللقب الأول له في تاريخ البطولة، علماً بأنه كان بلغ المباراة النهائية عام 2008.
يشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة تتأهل إلى كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً 2023 في إندونيسيا، حيث تأهل إلى جانب طرفي المباراة النهائية كل من اليابان وكوريا الجنوبية.