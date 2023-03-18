منتخب أوزبكستان يتوج بلقب كأس آسيا للشباب

يشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة تتأهل إلى كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً 2023 في إندونيسيا، حيث تأهل إلى جانب طرفي المباراة النهائية كل من اليابان وكوريا الجنوبية.