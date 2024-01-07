"ابن جلوي" يفتتح ندوة الإعلام والصحافة الرياضية الدولية في العاصمة الرياض

افتتح نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الأكاديمية الأولمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، مساء اليوم الأحد، ندوة الإعلام والصحافة الرياضية الدولية، التي تنظمها اللجنة الأولمبية والبارالمبية والأكاديمية الأولمبية والاتحاد الرياضي للإعلام الرياضي، بالشراكة مع الأكاديمية الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، لمدة ثلاثة أيام في فندق الإنتركونتننتال بمدينة الرياض، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية جياني ميرلو، والرئيس التنفيذي للأكاديمية الأولمبية السعودية البتول باروم، ورئيس الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي جبر الشايقي، ومشاركة أكثر من 100 إعلامي رياضي سعودي.
وقال "ابن جلوي" في كلمته التي ألقاها بداية الندوة، إن إقامتها يأتي نظرًا لأهمية تناول الإعلام الرياضي بشكل أكاديمي ومنهجي، لمواكبة العمل الإعلامي مع النهضة الرياضية الشاملة، التي تنعم بها المملكة، بفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -أيده الله-، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله-، بمتابعة سمو رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.
وأكد "ابن جلوي"، أن الندوة فرصة لجميع المنتسبين للقطاع الرياضي والإعلاميين الرياضيين، للاطلاع على السبل العلمية والمتطورة في المجال الإعلامي، لنقل (القصة المبهرة) للحركة الرياضية في المملكة، مقدمًا شكره لجياني ميرلو على جهوده لإقامة مثل هذه الندوات المهمة بالمملكة.
وستتناول الندوة التي ستُقام بحضور عددٍ من المحاضرين الدوليين في مجال الإعلام الرياضي، الأخلاقيات في الصحافة الرياضية، ووسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، والإعلام في المجتمع، والتعليق والتحليل في المجال الرياضي، وإنتاج البث الرياضي، ووسائل الإعلام والألعاب الأولمبية، إضافة إلى ورش عمل تفاعلية لتبادل الخبرات.