"ابن جلوي" يفتتح ندوة الإعلام والصحافة الرياضية الدولية في العاصمة الرياض

افتتح نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الأكاديمية الأولمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، مساء اليوم الأحد، ندوة الإعلام والصحافة الرياضية الدولية، التي تنظمها اللجنة الأولمبية والبارالمبية والأكاديمية الأولمبية والاتحاد الرياضي للإعلام الرياضي، بالشراكة مع الأكاديمية الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، لمدة ثلاثة أيام في فندق الإنتركونتننتال بمدينة الرياض، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية جياني ميرلو، والرئيس التنفيذي للأكاديمية الأولمبية السعودية البتول باروم، ورئيس الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي جبر الشايقي، ومشاركة أكثر من 100 إعلامي رياضي سعودي.