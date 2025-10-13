الأخضر يواجه العراق غدًا لحسم بطاقة التأهل الثالث تواليًا والسابع في تاريخه للمونديال

يتطلع المنتخب السعودي إلى تحقيق التأهل الثالث تواليًا والسابع في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم، حين يلتقي غدًا الثلاثاء نظيره العراقي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من ملحق التصفيات الآسيوية – الطريق إلى كأس العالم 2026.
ويتصدر الأخضر السعودي ترتيب المجموعة الثانية بـ 3 نقاط من مباراة واحدة، متفوقًا بفارق الأهداف على العراق الذي يمتلك الرصيد نفسه من النقاط، بينما بقيت إندونيسيا بلا نقاط بعد خوض مباراتين. وكان المنتخب السعودي قد فاز في الجولة الأولى على إندونيسيا بنتيجة 3-2، فيما تغلب العراق عليها في الجولة الثانية 1-0.
وتعد هذه المواجهة حاسمة ومصيرية، إذ سيحجز الفائز بطاقة التأهل المباشر إلى المونديال، بينما سيخوض الخاسر مواجهة فاصلة أمام وصيف المجموعة الأولى لتحديد المتأهل إلى الملحق العالمي. ويكفي المنتخب السعودي التعادل لضمان التأهل المباشر بفضل تفوقه في عدد الأهداف المسجلة.
ويدخل المنتخب السعودي المباراة بأفضلية زمنية في الاستعداد بعد أن خاض لقاءه الأخير الأربعاء الماضي، إلا أن المدرب هيرفي رينارد سيفتقد خدمات لاعب الوسط محمد كنو بعد طرده في اللحظات الأخيرة من مواجهة إندونيسيا.
وكان المدرب الفرنسي قد نجح في رهانه على اللاعب الشاب صالح أبو الشامات (23 عامًا)، الذي سجّل هدف التعادل أمام إندونيسيا، فيما واصل فراس البريكان تألقه بتسجيل ثنائية مؤثرة، في حين يبقى الأداء الدفاعي مصدر القلق الأكبر بعد أن سمح الدفاع السعودي لإندونيسيا بـ 17 تسديدة، منها عشر بين القائمين.
في المقابل، يسعى المنتخب العراقي بقيادة مدربه غراهام آرنولد إلى حجز بطاقته الثانية تاريخيًا نحو المونديال، بعدما أظهر قوة هجومية لافتة خلال التصفيات، إذ فشل في التسجيل فقط ثلاث مرات في آخر 16 مباراة منذ الدور الثاني. لكن الشكوك تحيط بجاهزية هداف الفريق أيمن حسين، إلى جانب غياب المدافع زيد تحسين الموقوف بالبطاقة الحمراء.
ويُتوقع أن تشهد المباراة ندية كبيرة وإثارة عالية بين المنتخبين، في ظل رغبة السعودية في تأكيد تفوقها القاري ومواصلة حضورها العالمي، وسعي العراق إلى تحقيق إنجاز تاريخي جديد ببلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه.