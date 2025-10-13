الأخضر يواجه العراق غدًا لحسم بطاقة التأهل الثالث تواليًا والسابع في تاريخه للمونديال

وكان المدرب الفرنسي قد نجح في رهانه على اللاعب الشاب صالح أبو الشامات (23 عامًا)، الذي سجّل هدف التعادل أمام إندونيسيا، فيما واصل فراس البريكان تألقه بتسجيل ثنائية مؤثرة، في حين يبقى الأداء الدفاعي مصدر القلق الأكبر بعد أن سمح الدفاع السعودي لإندونيسيا بـ 17 تسديدة، منها عشر بين القائمين.