الاتحاد يعلن قبول استقالة لؤي ناظر من رئاسة النادي وتعيين لؤي مشعبي رئيسًا جديدًا

أعلن نادي الاتحاد صدور موافقة وزارة الرياضة على استقالة لؤي هشام ناظر من منصبه كرئيس لمجلس الإدارة وتعيين لؤي مشعبي رئيسًا للنادي خلفًا للرئيس المستقيل.
وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "صدرت موافقة وكالة شؤون الرياضة والشباب بوزارة الرياضة على محضر اجتماع إدارة مؤسسة نادي الاتحاد، والمتضمن استقالة المهندس لؤي هشام ناظر من منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وطلب إعادة توزيع مناصب مجلس الإدارة على النحو التالي:
لؤي عمر عوض مشعبي رئيسًا للمجلس
عبدالعزيز بن سالم بن عبدالعزيز الزيد نائبًا للرئيس
عبدالقادر حسين بن محمد العمودي عضوًا
فيصل هاني حسين باشا عضوًا
إبراهيم إحسان بن عبدالصمد القرشي عضوًا
سماهر سعد عبداللطيف الشلالي عضوًا
عبدالإله مازن سليمان فقيه عضوًا