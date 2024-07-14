الاتحاد يعلن قبول استقالة لؤي ناظر من رئاسة النادي وتعيين لؤي مشعبي رئيسًا جديدًا

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "صدرت موافقة وكالة شؤون الرياضة والشباب بوزارة الرياضة على محضر اجتماع إدارة مؤسسة نادي الاتحاد، والمتضمن استقالة المهندس لؤي هشام ناظر من منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وطلب إعادة توزيع مناصب مجلس الإدارة على النحو التالي: