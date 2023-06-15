الهلال يستهدف التعاقد مع الكرواتي إيفان بيريسيتش.. وينافس النصر على لويس كاسترو

وخاض المدرب البرتغالي، الذي ينتهي عقده مع النادى البرازيلى فى ديسمبر المقبل، تجربة سابقة فى الملاعب العربية، حيث قام بتدريب نادى الدحيل القطري في 2021، حتى انتقل لبوتوفاغو فى مارس 2022 .