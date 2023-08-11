"جيرارد" ونجوم الاتفاق: سعداء بالتواجد في السعودية وطموحاتنا كبيرة مع الفريق

أبدى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، الإنجليزي ستيفن جيرارد، سعادته بالتواجد في السعودية والعمل بنادي الاتفاق العريق.
وأشار جيرارد بأنه متحمس لخوض التجربة الجديدة، ومتفائل بأن يكون موسماً مميزاً، ولكن هذا يتطلب مضاعفة العمل بشكل كبير لإسعاد جماهيرنا.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده نادي الاتفاق لتقديم نجوم الفريق الجدد مع المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد وهم، القائد الإنجليزي ولاعب الوسط جوردان هندرسون، والمهاجم الفرنسي موسى ديمبلي، والمدافع الإسكتلندي جاك هيندري للحديث عن تطلعاتهم وأهدافهم مع فارس الدهناء.
وقال جيرارد: "سعيد بوجودي معكم، وبالتأكيد قبولي لعرض الاتفاق لأننا نتشابه في الأهداف والطموحات وسنسعى لتحقيقها".
وأضاف المدرب الإنجليزي "الفريق لديه لاعبون جيدون وأضفنا في العمود الفقري للفريق لاعبين أجانب مميزين، حسب المراكز التي يحتاجها الفريق بعد دراسة ذلك، كما أن لدينا لاعبين شباناً على مستوى مميز".
وأشاد جيرارد بمعسكر الفريق الذي أقيم في كرواتيا إلى جانب مباراتي الجزيرة وشباب الأهلي الإماراتي، متمنياً بأن يساهم ذلك في تقديم موسم مميز.
وحول مواجهة الاتفاق مع نظيره النصر في افتتاح مبارياته بالدوري السعودي، شدد جيرارد على أن اللقاء سيكون أمام فريق ومنافس قوي، لأنهم متحمسون لخوض اللقاء.
وشدد المدير الفني بأن الهدف الأول التركيز على بداية الدوري، ولدينا مشروع كبير نهدف إليه، والأهم حصد الكثير من النقاط والمنافسة على المراكز الأربعة الأولى.
فيما أكد الإنجليزي القائد ولاعب وسط الاتفاق جوردان هندوسون بأن طموحهم كبير مع النادي العريق، مشيراً إلى أنهم سيقدمون كل ما لديهم بعقلية تحقيق الانتصارات، وذلك بمساعدة جماهيرنا.
وأشار قائد الفريق بأنه إلى جانب مهامه فإنه سيساعد اللاعبين الشباب من خلال خبرته ليكون اللاعبون والفريق في أعلى المستويات.
ومن جهته أكد الفرنسي موسى ديمبلي على جاهزيته لقيادة هجوم الاتفاق، مشيراً بأنه سيبذل كل ما لديه من أجل المساهمة مع زملائه اللاعبين لتقديم الأفضل وإسعاد جماهير النادي، وأشار أن الدوري السعودي أصبح أقوى لاسيما بعد التعاقدات العالمية ولذلك التحدي أصبح أكبر إلا أن طموح الاتفاقيين سيكون عالياً في منافسات الموسم.
في المقابل وصف المدافع الإسكتلندي جاك هيندري، الدوري السعودي بالقوي خاصة بعد التعاقدات الأخيرة والتي تعتبر على مستوى عالمي، مشيراً بأن ذلك يساعدهم لتقديم الأفضل لا سيما وأن أنظار عشاق كرة القدم ستكون مسلطة على الدوري السعودي.
وأوضح جاك أنه حضر في الأيام الأخيرة من معسكر كرواتيا وخاض مع الاتفاق مباراته الأخيرة بخلاف مباراتي الجزيرة وشباب الأهلي التي كسبهم فارس الدهناء وشدد مدافع الاتفاق الجديد بأنه يتطلع مع زملائه إلى تقديم مباريات قوية بداية من مواجهة النصر والظفر بنقاط المباراة.