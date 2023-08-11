"جيرارد" ونجوم الاتفاق: سعداء بالتواجد في السعودية وطموحاتنا كبيرة مع الفريق

ومن جهته أكد الفرنسي موسى ديمبلي على جاهزيته لقيادة هجوم الاتفاق، مشيراً بأنه سيبذل كل ما لديه من أجل المساهمة مع زملائه اللاعبين لتقديم الأفضل وإسعاد جماهير النادي، وأشار أن الدوري السعودي أصبح أقوى لاسيما بعد التعاقدات العالمية ولذلك التحدي أصبح أكبر إلا أن طموح الاتفاقيين سيكون عالياً في منافسات الموسم.