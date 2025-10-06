"الطريق إلى كأس العالم 2026".. الأخضر يواصل إعداده لإندونيسيا.. و"آل سعد" يشارك في التدريبات الجماعية

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم (الاثنين)، برنامجه التدريبي ضمن معسكره المقام حاليًا في محافظة جدة، استعدادًا لمواجهة منتخب إندونيسيا بعد غدٍ (الأربعاء)، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.