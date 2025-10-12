على حلبة البحرين.. بطولة أرامكو السعودية للفورمولا 4 تنهي جولتها الأولى بحماس كبير

اختتمت اليوم الأحد منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة أرامكو السعودية للفورمولا 4، المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، والتي استضافتها حلبة البحرين الدولية بتنظيم من شركة التوكيلات موتورسبورت، وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
شهد السباق الثاني والأخير من هذه الجولة مستوى فنيًا عاليًا تميز بالتحدي والندية حتى اللحظات الأخيرة. وفي ختام المنافسات، توجت إلسا كاميليري، منسقة الفئات السنية لسباقات المقعد الأحادي، بجائزة المركز الأول للسائق الإماراتي آدم الأزهري من فريق ڤالڤولين، فيما قدّم عبدالله العبوسي، مدير السباق في الاتحاد البحريني لرياضة المحركات، جائزة المركز الثاني للإماراتي ثيو بالمر من فريق جاكو. في حين سلم محمد الدوسري، الرئيس التنفيذي لشركة TeleiosX، جائزة المركز الثالث للهولندية نينا جادمان من فريق كاراجي. كما توجت إلسا كاميليري جائزة أفضل متسابقة للسائقة نينا جادمان، وتوج جوناثان ويلز، رئيس قطاع رياضة السيارات في الشرق الأوسط لشركة بريللي، بجائزة أفضل سائق مبتدئ للسائق تيبو رامايكرز.
وجاءت حصة التصفيات التأهيلية الثانية التي أقيمت ظهر اليوم وسط أجواء حماسية كبيرة بين السائقين، حيث أسفرت نتائجها عن تصدر السائق الإماراتي آدم الأزهري من فريق ڤالڤولين قائمة الترتيب العام على شبكة الانطلاق، وحل مواطنه ثيو بالمر من فريق جاكو في المركز الثاني، فيما جاء السائق البلجيكي تيبو رامايكرز من فريق زاهد في المركز الثالث، بينما احتل المركزين الرابع والخامس على التوالي كل من الأمريكية آڤا دوبسون من فريق بيكس، وزميلها في الفريق البريطاني كيت بيلوفـسكي.
وتأتي هذه البطولة ضمن جهود الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في دعم وتمكين المواهب الوطنية الشابة، وتهيئة البيئة التنافسية التي تصقل مهاراتهم وتفتح أمامهم آفاق المشاركة في المحافل الإقليمية والعالمية. كما تعكس حرص الاتحاد على ترسيخ مكانة المملكة كوجهة رائدة لرياضة المحركات، وتعزيز حضور السائقين السعوديين على الساحة الدولية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي ساهمت في تمكين الشباب وتطوير قطاع الرياضة.
تتألف بطولة أرامكو السعودية للفورمولا 4 من خمس جولات؛ حيث تقام الجولة الثانية يومي 15 و16 أكتوبر الجاري على حلبة البحرين الدولية، ثم تنتقل المنافسات إلى حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم، لاستضافة الجولة الثالثة يومي 10 و11 نوفمبر، تليها الجولة الرابعة خلال الفترة من 14 إلى 15 نوفمبر، وتختتم البطولة بإقامة الجولة الخامسة والأخيرة على حلبة كورنيش جدة أيضًا يومي 5 و6 ديسمبر المقبل.