على حلبة البحرين.. بطولة أرامكو السعودية للفورمولا 4 تنهي جولتها الأولى بحماس كبير

شهد السباق الثاني والأخير من هذه الجولة مستوى فنيًا عاليًا تميز بالتحدي والندية حتى اللحظات الأخيرة. وفي ختام المنافسات، توجت إلسا كاميليري، منسقة الفئات السنية لسباقات المقعد الأحادي، بجائزة المركز الأول للسائق الإماراتي آدم الأزهري من فريق ڤالڤولين، فيما قدّم عبدالله العبوسي، مدير السباق في الاتحاد البحريني لرياضة المحركات، جائزة المركز الثاني للإماراتي ثيو بالمر من فريق جاكو. في حين سلم محمد الدوسري، الرئيس التنفيذي لشركة TeleiosX، جائزة المركز الثالث للهولندية نينا جادمان من فريق كاراجي. كما توجت إلسا كاميليري جائزة أفضل متسابقة للسائقة نينا جادمان، وتوج جوناثان ويلز، رئيس قطاع رياضة السيارات في الشرق الأوسط لشركة بريللي، بجائزة أفضل سائق مبتدئ للسائق تيبو رامايكرز.