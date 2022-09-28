محافظ جدة يتسلم شعلة دورة الألعاب السعودية 2022

ومن المقرر أن تتوجه المسيرة بعد ذلك إلى محافظة الطائف، ومنها إلى منطقة جازان، ثم الباحة، ومنها إلى محافظة العُلا، ثم إلى العاصمة الرياض، ومنها إلى أبها قبل أن تُختتم مسيرة الشعلة يوم 10 أكتوبر في محافظة الدرعية.