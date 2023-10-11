الثلاثي "سميث" و"جوتش" و"ديشامبو" مستعدون لحسم لقب ليف قولف في جدة

عُقد اليوم بملعب نادي رويال غرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية المؤتمر الصحفي الذي يسبق انطلاق منافسات بطولة ليف قولف جدة المقدمة من روشن يوم الجمعة المقبل، حيث شارك فيه الثلاثي المتصدر لترتيب منافسات الأفراد "صاحب الصدارة الأسترالي كاميرون سميث والأمريكيان تالور جوتش وبرايسون ديشامبو أصحاب المركزين الثاني والثالث على التوالي".