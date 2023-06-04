بمشاركة قادة وخبراء القطاع.. الرياض تحتضن النسخة الثانية من منتدى "العالم القادم"

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن إقامة النسخة الثانية من منتدى العالم القادم، بمشاركة قادة وخبراء القطاع في تاريخ 30 أغسطس، وسيكون المنتدى هو ختام فعاليات أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم "موسم الجيمرز: أرض الأبطال"، والمنتظر إقامته مطلع شهر يوليو المقبل.
وسيجمع منتدى هذا العام الذي تحتضنه العاصمة الرياض، على مدار يومين، شخصيات بارزة وروادًا في مجالات الألعاب والرياضات الإلكترونية والترفيه والتكنولوجيا من جميع أنحاء العالم؛ لتبادل الأفكار واستكشاف الفرص الجديدة في عالم الألعاب الإلكترونية سريع التطور، وتهدف النسخة الثانية من "منتدى العالم القادم" إلى تحفيز إحداث الأثر المستدام في مستقبل القطاع.
وقال الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "يعتبر منتدى العالم القادم حدثًا مهمًا في الروزنامة العالمية لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية؛ حيث يوفّر منصة فريدة لقادة ورواد الصناعة دوليًا للمشاركة في نقاشات وجلسات تطرح أصعب الأسئلة، وتسهم في تشكيل مستقبل القطاع، ويعمل الحدث على تعزيز ثقافة التعاون ومشاركة المعرفة والاستفسار، وخلق بيئة يمكن من خلالها مناقشة نماذج العمل الجديدة وتطويرها لإحداث تأثير إيجابي على الصناعة".
وأضاف: "أصبحت الألعاب والرياضات الإلكترونية مسارات وظيفية للكثير من الأشخاص، ليس فقط في المملكة، ولكن على مستوى العالم، وسيقدم منتدى العالم القادم مرئيات مختلفة تُمكّنهم من فهم المشهد بشكل أفضل في ظلّ نموّه وتطوّره".
وتتضمّن الجلسات الرئيسية المجدولة في المنتدى العالمي المرتقب موضوعات: العلاقة بين الرياضات الإلكترونية والأولمبياد، ومعايير قطاع الألعاب التنافسي، والتحديات التي تواجه المرأة في ريادة قطاع الألعاب، والصحة النفسية والبدنية للاعبي الرياضات الإلكترونية... وغيرها المزيد.