بمشاركة قادة وخبراء القطاع.. الرياض تحتضن النسخة الثانية من منتدى "العالم القادم"

وسيجمع منتدى هذا العام الذي تحتضنه العاصمة الرياض، على مدار يومين، شخصيات بارزة وروادًا في مجالات الألعاب والرياضات الإلكترونية والترفيه والتكنولوجيا من جميع أنحاء العالم؛ لتبادل الأفكار واستكشاف الفرص الجديدة في عالم الألعاب الإلكترونية سريع التطور، وتهدف النسخة الثانية من "منتدى العالم القادم" إلى تحفيز إحداث الأثر المستدام في مستقبل القطاع.