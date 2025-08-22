طاقم سعودي بقيادة "الهويش" يضبط نهائي السوبر بين النصر والأهلي

أسندت لجنة الحكّام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إدارة نهائي كأس السوبر السعودي 2025 إلى طاقم تحكيم سعودي، يقوده الحكم الدولي محمد الهويش، في المباراة المرتقبة التي تجمع فريقي النصر والأهلي، مساء السبت، في هونغ كونغ.