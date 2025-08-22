طاقم سعودي بقيادة "الهويش" يضبط نهائي السوبر بين النصر والأهلي

أسندت لجنة الحكّام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إدارة نهائي كأس السوبر السعودي 2025 إلى طاقم تحكيم سعودي، يقوده الحكم الدولي محمد الهويش، في المباراة المرتقبة التي تجمع فريقي النصر والأهلي، مساء السبت، في هونغ كونغ.
ويأتي هذا القرار ضمن نهج دعم الكفاءات الوطنية في المحافل الكروية الكبرى، حيث يُعد الهويش رابع حكم سعودي يتولى إدارة نهائي السوبر، بعد عبد الرحمن العمري (2013)، فهد المرداسي (2014)، وخالد الطريس (2024).
ويضم الطاقم التحكيمي إلى جانب الهويش، كلًا من خلف الشمري وياسر السلطان كمساعدين، وماجد الشمراني حكمًا رابعًا، بينما يتولى ممدوح آل شهدان الإشراف على تقنية الفيديو (VAR) بمساعدة عبد الرحمن الشمري.
وكان النصر قد بلغ النهائي عقب فوزه 2-1 على الاتحاد، في نصف النهائي، بينما يخوض الأهلي المباراة بوصفه بطل دوري أبطال آسيا للنخبة.
وتُقام منافسات البطولة خلال الفترة من 19 وحتى 23 أغسطس الجاري، في مدينة هونغ كونغ، وسط مشاركة نخبوية وإقبال جماهيري كبير.