أكثر من 100 اتحاد تدعم ملفّ استضافة السعودية كأس العالم 2034

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت، يوم الأربعاء الماضي 4 أكتوبر، عن نية الترشح لاستضافة نسخة 2034 من الحدث الكروي العالمي، ويمثل هذا الخطاب تأكيدًا رسميًّا على التزام المملكة بخوض عملية الترشح التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.