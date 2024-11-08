بثنائية الرائد.. أهلي "الآسيوية" يواصل "السلطنة"

فضّ فريقُ الأهلي الأول لكرة القدم الشراكةَ مع ضيفه الرائد، وذلك بعد أن كسب مواجهة الأخير بهدفين دون مقابل، ‫في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة، بقيادة الحكم السعودي سامي الجريس.