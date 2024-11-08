بثنائية الرائد.. أهلي "الآسيوية" يواصل "السلطنة"

فضّ فريقُ الأهلي الأول لكرة القدم الشراكةَ مع ضيفه الرائد، وذلك بعد أن كسب مواجهة الأخير بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة، بقيادة الحكم السعودي سامي الجريس.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، رغم محاولات الأهلي لبلوغ مرمى الرائد، ولكن دون جدوى في ظلّ تماسك الدفاع الرائدي.
وفي الشوط الثاني حضر الأهلي بالهدف الأول مبكرًا عن طريق اللاعب "فيغا" في الدقيقة 55، بعد استثماره لعرضية زميله رياض محرز.
وفي الوقت بدلًا من الضائع حسم لاعبُ الأهلي علي الأسمري النتيجةَ لصالح فريقه بهدف ثان في 90+4، بعد تمريرة رائعة وصلته من زميله "توني".
وشهد اللقاءُ تألُّقًا لحارس الرائد "سنيور" في التصدي لكرات عدة للاعبَي الأهلي "رياض محرز، وفراس البريكان" في هذا الشوط.
بتلك النتيجة قفز الأهلي للمركز السادس برصيد 14 نقطة، فيما بقي الرائد في المركز العاشر بـ11 نقطة.