قرعة كأس الخليج تضع الأخضر مع العراق واليمن وعمان

أوقعت قرعة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، في نسختها الـ25، التي تستضيفها دولة العراق بمشاركة 8 منتخبات في الفترة من 6- 19 يناير 2023، المنتخبَ السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات العراق واليمن وعمان.