قرعة كأس الخليج تضع الأخضر مع العراق واليمن وعمان

أوقعت قرعة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، في نسختها الـ25، التي تستضيفها دولة العراق بمشاركة 8 منتخبات في الفترة من 6- 19 يناير 2023، المنتخبَ السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات العراق واليمن وعمان.
وأجريت القرعة اليوم الثلاثاء في مدينة البصرة العراقية، بحضور عضو مجلس الاتحاد عضو لجنة المسابقات في البطولة الدكتور خالد بن مقرن ومدير الإعلام والاتصال في الاتحاد السعودي عضو اللجنة الإعلامية في البطولة فيصل الطويهر.
واعتمد اتحاد كأس الخليج العربي ملعبي البصرة والميناء الدوليين لإقامة مباريات البطولة.