بطولة الماسترز السعودية للسنوكر : التايلاندي "سانغاهام" يدخل تاريخ البطولة

نجح التايلاندي نوبون سانغاهام في تسجيل 147 نقطة، خلال مواجهته مع الإيراني أمير سارخوش، دخل بها تاريخ بطولة الماسترز السعودية للسنوكر والجولة العالمية للسنوكر، إذ أصبح أول لاعب ينجح في تحقيق هذا الإنجاز في النسخة الافتتاحية من البطولة التي تحتضنها الصالات الرياضية الخضراء بمدينة الرياض، إذ شهد اليوم الثالث إقامة 32 مباراة، شارك فيها 64 لاعبًا من 13 دولة حول العالم.