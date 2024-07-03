في الجولة الأولى من البطولة العربية.. "أخضر الطائرة" يعبر محطة الكويت

حقق المنتخب السعودي للكرة الطائرة لدرجة الناشئين فوزًا مهمًّا على منتخب الكويت بثلاثة أشواط دون مقابل اليوم الأربعاء في بداية مشواره في البطولة الأولى للمنتخبات العربية تحت 17 عامًا، التي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 1 إلى 12 يوليو على صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب والرياضة.
وتميز لاعبو الأخضر السعودي بالضربات القوية الساحقة وحائط الصد القوي طوال أشواط المباراة، وكذلك استقبال الكرة خلال المباراة.
وجاءت نتائج الأشواط كالآتي: 25/ 16، 25/ 19، 25/ 18.
كما فاز منتخب البحرين على منتخب ليبيا بنتيجة 3/ 1 في افتتاح مباريات البطولة.
وسوف يقابل المنتخب السعودي مساء غد الخميس منتخب البحرين عند الساعة الثالثة في ثاني جولات البطولة.
كما سيتقابل منتخبا ليبيا وقطر في المباراة الثانية، ومنتخبا العراق والكويت في المباراة الثالثة.