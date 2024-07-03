في الجولة الأولى من البطولة العربية.. "أخضر الطائرة" يعبر محطة الكويت

حقق المنتخب السعودي للكرة الطائرة لدرجة الناشئين فوزًا مهمًّا على منتخب الكويت بثلاثة أشواط دون مقابل اليوم الأربعاء في بداية مشواره في البطولة الأولى للمنتخبات العربية تحت 17 عامًا، التي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 1 إلى 12 يوليو على صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب والرياضة.