نيوكاسل يمطر شباك باريس سان جيرمان برباعية

منح الباراغواياني ميغيل ألميرون التقدم لأصحاب الضيافة عند الدقيقة الـ17، وأضاف زميله المدافع الإنجليزي دان بورن الهدف الثاني في الدقيقة الـ39، وعزز متوسط الميدان شون لونجستاف تقدم فريق نيوكاسيل بإحراز ثالث الأهداف مطلع الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة الـ50، وقلص المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز النتيجة للضيوف في الدقيقة الـ56 قبل أن يزيد السويسري فابيان شار غلة أصحاب الضيافة بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب للمباراة.